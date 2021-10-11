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Обнажилась в кровати: Каменских подразнила поклонников снимком из спальни

Певица часто делится провокативным контентом в микроблоге.

Обнажилась в кровати: Каменских подразнила поклонников снимком из спальни
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских ничуть не смущается своего мужа рядом и с удовольствием снимает достаточно откровенные кадры, которые тут же выкладывает в Instagram.

На сей раз не успела красотка проснуться, как сразу же взяла в руки телефон, чтобы начать себя снимать. Красотка, лежа в кровати обнаженной, прикрыла грудь одеялом и позировала с лучиком солнца, игравшим на ее лице.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Напомним, сейчас Настя Каменских и Потап отдыхают в Мадриде. Девушка назвала поездку «сладким побегом» и призналась, что смена обстановки ей была просто необходима – с лета она давненько нигде не была.

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