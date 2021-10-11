Грудь в кружевах, бедра – в сетке: Каменских сексуально нарядилась на встречу с друзьями

Певица Настя Каменских с мужем Алексеем Потапенко на пару дней улетели в Мадрид. Там красотка отвела душу на шопинге, много гуляла и фотографировалась. Практически каждый свой шаг она фиксировала на память, делясь кадрами в микроблоге.

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Для встречи с давними друзьями Каменских решила нарядиться сексуально. Она облачилась в топ с кружевным декольте, подчеркнувшим красивую грудь, а также мини-юбку, которую совместила с чулками в эротическую крупную сетку.

У поп-дивы получился довольно откровенный наряд. Но она частенько выгуливает подобные образы, причем как на сцене, так и в жизни. А муж рядом не смущается и не запрещает. Напротив, он поощряет любимую жену и ее увлечения.

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