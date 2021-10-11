Прямо на спину: Бородина во время тренировки рухнула на лед с поддержки партнера

Звезда «Дома-2», которая уже 16 лет является его лицом, Ксения Бородина сейчас осваивает новую для себя нишу. Она участвует в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, а помогает ей преодолеть себя олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев.

Накануне во время тренировки Бородина рухнула спиной на лед, не удержавшись в поддержке партнера. Соловьев чуть было на упал на нее, но смог уйти в сторону. Более того, Ксения рисковала получить коньком Соловьева по голове, но вовремя отвела его ногу.

Учитывая, что Ксения долго лежала и стонала, приходя в себя, падение оказалось жестким. Дмитрий поспешил поднять партнершу и заметил, что старался уронить ее «мягенько».

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