Когда очень смешно: располневшая Королева на встрече с другом не смогла скрыть второй подбородок

Певица Наташа Королева до сих пор не вернулась в форму после поездки в Турцию. Они побывали с мужем в Бодруме, где звезда из-за all inclusive набрала лишнего.
Об этом звезда сама рассказывала в интервью. И подчеркивала, что не переживает по такому поводу – мол, у нее это все быстро уйдет, а на диеты садиться она не собирается.
Только вот уже почти два месяца с отдыха позади, а лишнее так и сопровождает Королеву все это время. Посетив давнего знакомого друга-доктора в его клинике, певица сверкнула пышными формами и вторым подбородком, когда оказалась в объятиях товарища.
Кстати, другая знаменитость, которая тоже заметно поправилась – это телеведущая Ольга Бузова. Девушка рассказала, что виной всему – белорусская кухня и гостеприимство, которым было сложно отказать в Минске на съемках.
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