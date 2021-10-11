Когда очень смешно: располневшая Королева на встрече с другом не смогла скрыть второй подбородок

Певица в кабинете доктора много смеялась и не переживала о внешнем виде.

Певица Наташа Королева до сих пор не вернулась в форму после поездки в Турцию. Они побывали с мужем в Бодруме, где звезда из-за all inclusive набрала лишнего.

Об этом звезда сама рассказывала в интервью. И подчеркивала, что не переживает по такому поводу – мол, у нее это все быстро уйдет, а на диеты садиться она не собирается.

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Только вот уже почти два месяца с отдыха позади, а лишнее так и сопровождает Королеву все это время. Посетив давнего знакомого друга-доктора в его клинике, певица сверкнула пышными формами и вторым подбородком, когда оказалась в объятиях товарища.

Кстати, другая знаменитость, которая тоже заметно поправилась – это телеведущая Ольга Бузова. Девушка рассказала, что виной всему – белорусская кухня и гостеприимство, которым было сложно отказать в Минске на съемках.

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