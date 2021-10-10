Уютно-роскошная: красавица-дочь Александра Малинина подчеркнула фигуру в наряде песочного оттенка

Устинья Малинина предстала на репетиции в свитере с высоким горлом и брюках.

В ноябре наследникам известного музыканта Александра Малинина, близнецам Устинье и Фролу исполнится по 21-му году.

Устинья унаследовала вокальный талант отца. Дочь Александра Малинина учится в Королевском колледжа Лондона, где занимается музыкой и вокалом.

Устинья Малинина уже второкурсница, живет она в довольно напряженном учебном графике. Так, в это воскресное утро у Устиньи Малининой была репетиция.

На нее красавица-дочка Александра Малинина пришла очень стильно одетой. Устинья Малинина облачилась в свитер с высоким горлом и широкие брюки.

Наряд выдержан в одном цвете, он песочного оттенка. Но цвет этого «песка» светлее обычного, он напоминает тот, которым усыпаны пляжи экзотических мальдивских островов. Этот оттенок гармонирует с внешностью белокурой Устиньи Малининой.

«Утренняя репетиция! Рассказать про мое расписание и распорядок дня? Интересно?» — поинтересовалась у подписчиков Устинья Малинина.

Те ответили утвердительно и сделали Устинье комплименты, заявив, что она красавица, а образ представила роскошный и даже «обалденный».

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