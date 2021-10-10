«Человек-энергия»: Настя Паршина из «Дома-2» показала подросшего сына Адриана

Наследнику Насти Паршиной и Никиты Уманского через несколько дней исполнится семь месяцев.

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Паршина после разрыва с Никитой Уманским одна растит сына Адриана. Вместе с малышом она еще полгода назад уехала из Москвы в Ставрополь к маме, которая и помогает Анастасии воспитывать наследника.

Малыш растет не по дням, а по часам. Через несколько дней Адриану исполнится семь месяцев, он очень похож на своего папу Никиту Уманского.

Анастасия Паршина довольно часто делится кадрами с участием сына в микроблоге. На этот раз она показала видео, которое назвала «Человек-энергия», поскольку Адриан отказывался спать.

«Адриан, а ты вот спать не хочешь? Нет? А пора бы. Да, ты сегодня с утра не спишь. Не хочешь, а мама хочет. Не хочешь с мамой пойти поспать, а Адриан?» — говорит Анастасия Паршина за кадром.

Малыш в ответ только улыбается маме, улавливая ее добрые интонации.

Напомним, Адриан появился на свет 17 марта. А в апреле Настя Паршина и Никита Уманский расстались. За это время папа всего два раза видел сына – Уманский приезжал в Ставрополь на крестины Адриана и на его шесть месяцев.

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