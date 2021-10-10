Игриво сложила ножки: располневшая Оля Рапунцель кокетливо прикрылась полотенцем в бане

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель вместе с мужем Димой Дмитренко хорошо провели время в гостях у друзей.

Бывших участников «Дома-2» Ольгу Рапунцель и Диму Дмитренко в Сети часто упрекают в отсутствии у них друзей. Пара, действительно, никогда не рассказывает об этой части своей жизни и не публикует фотографии приятелей и приятельниц на своей страничке в Instagram.

Но Оля Рапунцель настаивает на том, что друзья у нее с мужем есть и немало. В минувшую субботу они как раз провели время в доме своих знакомых и даже попарились в баньке.

«Как же хорошо в загородном доме у наших друзей попарились от души в русской баньке, это чистый кайф. Ну конечно, же дочки с нами. Пока мы с мужем парились в бане, девчонки играли с детками, и моя подруга присматривала за ними, а после баньки у нас было обливание холодной водой. Это вообще так круто», — поделилась Ольга Рапунцель.

Публикацию экс-участница «Дома-2» сопроводила снимком, на котором запечатлелась вместе с мужем Димой Дмитренко в парной.

Ольга Рапунцель облачилась в бикини, а чтобы ее проблемных интимных зон не было видно, кокетливо прикрылась полотенчиком.

Стоит отметить, что Ольге пока не удается обрести стройность. Она поправилась за время второй беременности дочкой Софией, девочке уже больше года, а ее мама остается пока милой пышечкой.

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