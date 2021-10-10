«Так туго и сладко! Аж стринги трутся меж булок»: Рудова в трусиках интимно обнажила свой вкусный «пирожок»

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» знает все свои самые «горячие» позы для пляжа.

Наталья Рудова хороша собой и не перестает доказывать поклонникам то, что ее не зря считают секс-символом отечественного кино. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» знает все свои лучшие «горячие» позы для пляжа. А сексапильные фото красавицы-блондинки пользуются большой популярностью у ее подписчиков мужского пола. Да и как тут устоять? Выглядит Наташа просто восхитительно. На одном из своих «сочных» кадров актриса позировала в тугих стрингах, интимно обтянув «сдобные хачапури» да так, что тесное белье буквально впилось меж «пышных булочек» звездной блондинки.

«В воздухе витает секс — просто пахнет им!», «Так интимно и одновременно притягательно», «Ну чистый кайф!», «На чиле, на расслабоне», «Красиво жить не запретишь! Частые поездки, моря и океаны, путешествия!! Если есть деньги, то почему бы и нет??», «Вай, эти сдобные булочки от пекаря», «Всех раздразнила и привела в боевую готовность на ночь глядя», «Этот орешек ждет смачного шлепка», «Так туго и сладко! Аж стринги трутся меж булок», «Леди провокатор», «Ну зачем?? Весь пляж переполошила», «Идеальная фигурка, просто загляденье», — пишут фолловеры.

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