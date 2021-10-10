«С такой султаншей и на Хюррем не взглянешь!»: Бергюзар Корель в белоснежном платье эффектно подчеркнула большой животик

Беременная жена Халита Эргенча устроила пышное торжество в честь будущей малышки. Актриса не поскупилась на угощении, заказав для гостей вкусный торт со съедобными цветами и крохотными пинетками из мастики. На вечеринке Бергюзар Корель появилась в утонченном кипенно-белом платье миди из сжатой ткани в области живота и бедер.

Так, к примеру, актриса из турецкого сериала «1001 ночь» могла свободно двигаться, общаясь с гостями и не испытывать при этом дискомфорта из-за слишком тесного наряда. А животик у Бергюзар уже очень и очень заметный. Многие поклонники даже пошутили: уж не ждет ли жена нашего «султана Сулеймана» двойню? Но и этому Бергюзар с мужем были бы очень рады.

Изюминкой образа актрисы стала элегантная укладка — пышное каре. Не забыла Корель и про аксессуары, отдав предпочтение золотым серьгам.

«С такой султаншей и на Хюррем не взглянешь», «Это платье просто идеально сидит на фигуре! Такая миленькая», «Наотмашь дала пощечину Хюррем?», «Ну наконец-то будет луноликая доченька, а не шехзаде», «А султан Сулейман мечтал о сыновьях», «По сериалу падишах больше любил именно Михримах, наверное и Халит будет в восторге от малютки-дочки», — пишут фолловеры.

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