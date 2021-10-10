«Сдоба даже ниточку от трусов поглотила»: Седокова в трещащих стрингах повернулась к народу «тефтелями»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» пошалила на балконе, показав свою «как у Ким».

Анна Седокова не раз сталкивалась с хейтом из-за своей пышной фигуры и любви к «обнаженной натуре». Так, к примеру, Instagram поп-дивы буквально пестрит ее «полуголыми» снимками. Против таких «горячих» кадров не выступает даже муж артистки Янис Тимма. Даже наоборот 29-летний латвийский баскетболист во всем поддерживает возлюбленную и совершенно не ревнует ее к другим мужчинам, которые без стеснения совести любуются пышными прелестями певицы.

Так, на балконе Седокова и вовсе позировала в стрингах-невидимках во всей красе показав свой «сочный круассан». Поклонники лишились дара речи, ведь «пышная сдоба» поп-дивы поглотила даже ниточку от трусиков, не оставив им места для фантазии.

«Еще попкой покрути! Итак все в отпаде», «Сдоба даже ниточку от трусов поглотила», «Вот это мягкие футбольные мячи», «С такими даже в море можно плавать?? Они у вас надувные? Вместо спасательного круга сойдут», «А трусы-то там есть??», «Вау, как смело», — удивленно писали фолловеры.

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