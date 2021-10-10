«Отличная пара»: Саша Гобозов показал родную сестру, которая как две капли похожа на маму Ольгу Васильевну

Экс-участник «Дома-2» Саша Гобозов признался, что их с родственницей часто принимают за влюбленных.

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов поделился в микроблоге совместным фото со своей сестрой Ириной. В кадре он приобнимает миловидную, хрупкую девушку с короткой стрижкой.

Со стороны Саша и его сестра Ирина выглядят абсолютно как влюбленная пара. Гобозов признался, что им с сестрой часто приходится слышать это в свой адрес, что их только веселит.

«Все говорят: какая отличная пара. Но мало кто знает, что Ирина Потапова-Гобозова моя родная сестренка», — подписал кадр Саша Гобозов.

Подписчики экс-участника тут же отметили, что Ира очень похожа на маму, тоже бывшую участницу «Дома-2» Ольгу Васильевну Гобозову.

«На Ольгу Васильевну сестра очень похожа. Любите и цените друг друга!», «Она — одно лицо с мамой», «Да она вылитая мама, сразу понятно, кто она», — высказались в Сети.

Напомним, Ольга Васильевна Гобозова когда-то рассказывала, что в юности ее дочь Ирина неоднократно побеждала в музыкальных конкурсах, а также солировала в симфоническом оркестре. После окончания музыкального училища сестра Гобозова закончила институт по специальности инженер-технолог пищевого производства.

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