«Глазами мужа»: Татьяна Навка предстала в пудровом платье с цветочным разреженным принтом и лоферах с белыми носками

Супруг запечатлел, как Татьяна Навка любуется собой у зеркала.

Прославленная фигуристка Татьяна Навка обладает прекрасным вкусом и часто радует своих поклонников и подписчиков Instagram снимками, на которых предстает в нежный трендовых образах.

Накануне, судя по всему, Татьяна Навка проводила время со своей семьей и с мужем Дмитрием Песковым. В результате в ее микроблоге появился красивый снимок, который сделал супруг.

В кадре фигуристка предстала сидящей в кресле и любующейся на себя в большое зеркало. А любоваться есть чем. Татьяна Навка облачена в пудровое платье с цветочным принтом и воротником «Клодин», белые носки и лоферы. Образ Татьяны Навки напоминает романтические образы девушек 50-х годов.

«Глазами мужа», — подписала Татьяна Навка кадры.

Подписчики восхитились нежным снимком, заявив, что именно так выглядят счастливые женщины, которых любят.

«Только любящий муж может сделать такое фото. Это понятно только тем, кого любили», «Классно! Муж замечательный», «Красивая, счастливая, умная, талантливая, обворожительная! Мы вас очень любим!», «Отпад! Задумчивая нежность!», «Это любовь», — высказались в Сети.

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