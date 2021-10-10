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«Глазами мужа»: Татьяна Навка предстала в пудровом платье с цветочным разреженным принтом и лоферах с белыми носками

Супруг запечатлел, как Татьяна Навка любуется собой у зеркала.

«Глазами мужа»: Татьяна Навка предстала в пудровом платье с цветочным разреженным принтом и лоферах с белыми носками
Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Прославленная фигуристка Татьяна Навка обладает прекрасным вкусом и часто радует своих поклонников и подписчиков Instagram снимками, на которых предстает в нежный трендовых образах.

Накануне, судя по всему, Татьяна Навка проводила время со своей семьей и с мужем Дмитрием Песковым. В результате в ее микроблоге появился красивый снимок, который сделал супруг.

В кадре фигуристка предстала сидящей в кресле и любующейся на себя в большое зеркало. А любоваться есть чем. Татьяна Навка облачена в пудровое платье с цветочным принтом и воротником «Клодин», белые носки и лоферы. Образ Татьяны Навки напоминает романтические образы девушек 50-х годов.

«Глазами мужа», — подписала Татьяна Навка кадры.

Подписчики восхитились нежным снимком, заявив, что именно так выглядят счастливые женщины, которых любят.

Татьяна Навка в пудровом платье с цветочным принтом
Татьяна Навка в пудровом платье с цветочным принтом. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

«Только любящий муж может сделать такое фото. Это понятно только тем, кого любили», «Классно! Муж замечательный», «Красивая, счастливая, умная, талантливая, обворожительная! Мы вас очень любим!», «Отпад! Задумчивая нежность!», «Это любовь», — высказались в Сети.

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