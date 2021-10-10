Располнел, поседел и отпустил бороду: секс-символ российского кино Валерий Николаев превратился в старика

Бывший муж актрисы и режиссера Ирины Апексимовой, 56-летний Валерий Николаев в конце 90-х считался секс-символом российского кино.

Оглушительный успех и звание плейбоя ему принесла роль в сериале «День рождения Буржуя».

Однако со временем Валерий Николаев растерял остатки былого имиджа покорителя женских сердец. Сейчас актер, которому не так давно исполнилось всего 56 лет, выглядит настоящим стариком.

Валерий Николаев прибавил в весе, поседел и отпустил бороду, которая придает ему возраста.

Актер пришел на программу «Мой герой», и его с трудом узнали поклонники.

Напомним, за плечами у Валерия Николаева четыре брака. Первой женой актера стала актриса Наталья Пирогова, второй – Ирина Апексимова.

От этого брака у Валерия Николаева есть дочь Дарья Авратинская. Апексимова и Николаев расстались, когда их наследнице не было еще и шести лет.

Год в браке Валерий Николаев прожил с Любовью Тихомировой, а в 2014-м году женился на воздушной гимнастке Эльмире Земсковой, которая младше него почти на двадцать лет. В активе Валерия Николаева романы с актрисой Дарьей Поверенновой и певицей Татьяной Овсиенко, пишет «Комсомольская правда».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.