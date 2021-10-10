«Забирал кольца и сдавал их в ломбард»: Лариса Лужина счастлива, что избавилась от четвертого мужа

Актриса Лариса Лужина после развода со сценаристом Владимиром Гусаковым вышла замуж в четвертый раз за администратора Вячеслава Матвеева. Вот только последний избранник заменимости жил не содержании артистки и чуть ее не разорил.

Лужина вспомнила, как ей было тяжело после 10-летней совместной жизни с третьим мужем. Гусаков ушел к другой от народной артистки. И тогда в жизни Ларисы Анатольевны появился новый мужчина.

«Я ухватилась за эту руку. Но поздно поняла, что ухватилась не за ту руку», — подчеркнула Лариса Анатольевна.

Новый муж оказался болен лудоманией. Матвеев вначале обманывал Лужину и делал вид, что ходит на работу. А потом и вовсе стал обкрадывать и вымогать деньги.

«Забирал кольца и сдавал в ломбард», — призналась Лужина в эфире «Секрета на миллион» на НТВ.

Напомним, ранее Лариса Лужина озвучила размер своей пенсии. Актриса призналась, что ей приходится экономить. Также знаменитость часто есть лапшу быстрого приготовления.

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