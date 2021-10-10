Секси мамочка: Лиза Арзамасова в топике и легинсах засветила животик и упругие ягодицы

Актриса Лиза Арзамасова в последнее время чаще, чем когда-либо раньше, бывает дома. Повод у нее для этого прекрасный – звезда почти два месяца назад впервые стала мамой маленького мальчика Левушки и максимум времени посвящает сыну.
С тех пор в микроблоге Лизы Арзамасовой стали чаще появляться фото и видео, сделанные в интерьерах московской квартиры. В этих кадрах она, конечно же, предстает не одна, а с сыном Левой.
На этот раз Лиза Арзамасова показала, как вместе с наследником на руках она занимается фитнесом. Аккуратно прижимая малыша к себе, Лиза Арзамасова приседает, затем качает пресс снизу, поднимает Левушку вверх – чтобы подкачать руки.
Одета Лиза Арзамасова при этом соответственно. Молодая мамочка не в халате. На Лизе облачение для занятий спортом, в котором она выглядит весьма сексуально и притягательно.
Актриса выбрала черные легинсы и белый топ, подвязавшись рубашкой в клетку, что создает дополнительный акцент на талии Лизы Арзамасовой.
Делая приседания, молодая мама демонстрирует упругие, подкаченные ягодицы и пресс с красивыми продольными кубиками.
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