«Я ем лапшу быстрого приготовления»: Лариса Лужина озвучила размер своей пенсии

Артистка рассказала, что иногда ей приходится и поэкономить.

Актриса Лариса Лужина в гостях у Леры Кудрявцевой призналась, сколько получает от государства. На свою пенсию знаменитость покупает лапшу быстрого приготовления.

Ведущая программы на НТВ пригласила в студию коллегу Ларисы Лужиной — актрису Светлану Дружинину. Артистка отметила, что приехала в студию после репетиции в театре.

Кудрявцева поинтересовалась у Дружининой, зачем артистка в свои 85 до сих пор играет на сцене.

Светлана Сергеевна призналась, что сцена помогает ей жить. И дело вовсе не в деньгах. Тогда Лера Кудрявцева поинтересовалась у актрис о пенсии.

Лужина и Дружинина отметили, что получают 30 тысяч рублей. Артистки подчеркнули, что им приходится экономить.

«Я ем лапшу быстрого приготовления», — заявила Лужина в эфире «Секрета на миллион» на НТВ.

При этом у Ларисы Анатольевны есть апартаменты в Болгарии, в Золотых песках.

Напомним, ранее Лариса Лужина рассказала о том, какие подарки делает для своих внуков. Знаменитость испытывает чувство вины за то, что единственный сын рос в интернате.

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