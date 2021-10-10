Лариса Лужина испытывает вину за то, что отправила сына в интернат

Павел Шувалов признался, что не злится на мать. А вот его дети с удовольствием тратят деньги звездной бабушки.

Народная артистка Лариса Лужина рассказала, что почти не принимала участие в воспитании своего единственного сына Павла.

Лужина вспомнила, как у нее случился выкидыш. Несмотря на то, что врачи не прогнозировали актрисе бесплодие, Лариса Анатольевна вырастила лишь одного ребенка.

Поэтому Лужина со всей любовью и заботой относится к своему единственному сыну. Однако Лариса Анатольевна заявила, что поздно начала думать о сыне. Артистка не всегда сама воспитывала сына. Почти все детство Павел Шувалов прожил в интернате.

«Мамой я была не ах, какой», — призналась Лужина в эфире шоу «Секрет на миллион».

Лариса Анатольевна чувствует вину, поэтому и балует внуков. Старшим оплачивает учебу. А младшенького вообще катает на телеге, вместо лошади.

Внуки ценят старания бабушки и благодарят красивыми поступками. Даниил Лужин признался, что они называют бабушку просто Ларисой. Язык не поворачивается назвать моложавую актрису бабушкой. К слову, внук закончил МГУ с красным дипломом.

А второй внук Матвей вообще взял фамилию знаменитой артистки. Теперь он Шувалов-Лужин.

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