Лица размалеваны, но оба счастливы: Прилучный показал, как провел время с дочкой после спектакля

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце не желает терять связь с детьми – Мией и Тимофеем. И каждые выходные забирает наследников к себе, с удовольствием проводя с ними время.
Артист их водит в кафе, на аттракционы и даже в салон красоты. Но на сей раз Прилучный позвал детей на собственный спектакль, после которого подурачился с дочкой в гримерной, разрисовав по-клоунски лица и покорчив перед зеркалом рожицы. А вот сын Муцениеце и актера отказался участвовать в этой забаве.
«Тимофей сказал, что уже взрослый и кривляться не хочет», — пояснил артист.
Любимец российской публики украсил свой пост хештегами: #павелприлучный, #счастливыйпапа, #дети, #пападочка.
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