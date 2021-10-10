Лица размалеваны, но оба счастливы: Прилучный показал, как провел время с дочкой после спектакля

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце не желает терять связь с детьми – Мией и Тимофеем. И каждые выходные забирает наследников к себе, с удовольствием проводя с ними время.

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Артист их водит в кафе, на аттракционы и даже в салон красоты. Но на сей раз Прилучный позвал детей на собственный спектакль, после которого подурачился с дочкой в гримерной, разрисовав по-клоунски лица и покорчив перед зеркалом рожицы. А вот сын Муцениеце и актера отказался участвовать в этой забаве.

«Тимофей сказал, что уже взрослый и кривляться не хочет», — пояснил артист.

Любимец российской публики украсил свой пост хештегами: #павелприлучный, #счастливыйпапа, #дети, #пападочка.

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