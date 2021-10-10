«Уже прям мужичок»: поклонники восхитились подросшим сыном Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Маленькому наследнику звездной пары через несколько дней исполнится уже два месяца.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова уже почти два месяца наслаждается своим новым прекрасным статусом – статусом молодой мамы.

Актриса старается не расставаться с сыном Левой и посвящает ему каждую свободную минуту.

Четырнадцатого октября наследнику Лизы Арзамасовой и ее мужа, фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха исполнится два месяца. Родители не балуют поклонников снимками и видео с участием сына, лишь изредка показывая малыша издалека.

На этот раз Лиза Арзамасова разместила в микроблоге видео, которое записала в гостиной. Молодая мама совместила приятное с полезным – она смотрела по телевизору шоу «Ледниковый период», нянчилась с сыном Львом и заодно занималась фитнесом.

Лиза Арзамасова держала сына на руках, показывая его в полный рост, и ее подписчики умилились тому, как быстро растет мальчик.

«Лева-это точно клево», «Любимая гантелька», «Уже прям мужичок», «Как же они быстро растут эти ляльки!», «Пупсик такой славный у вас, Лиза. И такой уже большой», — высказались в Сети.

Напомним, Лиза Арзамасова не стала засиживаться в декрете. В конце сентября она впервые после родов вышла на сцену в спектакле Театра Наций.

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