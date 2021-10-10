Влажная красотка в хамаме: Михалкова сексуально обнажила напряженную грудь в нюдовом монокини

Звезда обожает банные процедуры и нередко показывает, как они проходят в личном блоге.

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова не постеснялась выложить в Instagram несколько видео из спа-центра в отеле. Прежде всего актриса оторвалась в местном хамаме, где предстала в нюдовом монокини с очень глубоким вырезом в области декольте.

Сексуальный наряд артистки не смог скрыть ее пышной напряженной груди. Юлия появилась в этом эротичном образе в бане и облилась холодной водой из ведра.

Отметим, что Юлия Михалкова обожает баню и каждое воскресенье со своими подругами старается появляться в парной. Юмористка с удовольствием работает березовым веником, а потом согласно русским традициям окунается в холодную воду или в снег.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.