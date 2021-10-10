Мария Кожевникова посетила модный детский показ на льду

Актриса восхитилась своими старшими детьми, которым пришлось разъезжать в фэшн-образах на льду.

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» — Мария Кожевникова — запечатлела старших детей на катке, где прошел первый в мире показ детской одежды с участием юных фигуристов и хоккеистов.

Старшие сыновья Марии занимаются хоккеем. Ваня и Максим приняли участие в модном показе совместно с подопечными школы фигурного катания Евгения Плющенко.

Мама мальчиков показала, как ребята катались в модных аутфитах на льду. А продюсер Яна Рудковская похвалила и поблагодарила сыновей Кожевниковой.

«Впервые в мире детский показ на льду. Представляю, хотя, нет, не представляю, как было непросто маленьким фигуристам прыгать аксели, тулупы, лутцы в пальто, куртках, с сумками и шарфах, но все справились на отлично», — признала Мария.

«Так мило и круто, когда между братьями такая любовь и поддержка», «Настоящие мужчины», «Милые детки», — похвалили мальчиков поклонники Марии.

Напомним, ранее Мария Кожевникова прогадала с выбором аутфита для презентации новой коллекции женской одежды. Стилисту не понравились обувь и прическа артистки.

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