Как сейчас живет Леонид Куравлев
Видео
Как выбрать экошубу на зиму
Видео

Что за трепет! Что за вид! Как выглядит грудь Семенович после похудения певицы

Звезда продолжает поражать воображение мужчин.

Что за трепет! Что за вид! Как выглядит грудь Семенович после похудения певицы
Анна Семенович. Фото: Global look press

Анна Семенович в последнее время выглядит на все сто! Певица похудела, но при этом ей удалось сохранить объем ее роскошной груди. Как она сейчас выглядит, можно наблюдать на видео, которое знаменитость обнародовала в своем Instagram.

Артистка показала частную вечеринку в честь рождения девочки Дисаны у богатых родителей в Краснодаре. Звезду пригласили выступить на этом празднике.

Анна Семенович облачилась на тусовку в кружевное черное платье с невероятным декольте, которое во всей красе показывало ее волнительную грудью. Эффект от зрелища усиливался во время танца звезды, когда ее бюст колыхался в такт музыке.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анна СеменовичгрудьНовости google