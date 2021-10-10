Что за трепет! Что за вид! Как выглядит грудь Семенович после похудения певицы

Анна Семенович в последнее время выглядит на все сто! Певица похудела, но при этом ей удалось сохранить объем ее роскошной груди. Как она сейчас выглядит, можно наблюдать на видео, которое знаменитость обнародовала в своем Instagram.

Артистка показала частную вечеринку в честь рождения девочки Дисаны у богатых родителей в Краснодаре. Звезду пригласили выступить на этом празднике.

Анна Семенович облачилась на тусовку в кружевное черное платье с невероятным декольте, которое во всей красе показывало ее волнительную грудью. Эффект от зрелища усиливался во время танца звезды, когда ее бюст колыхался в такт музыке.

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