Анна Снаткина похвасталась дочкой-гимнасткой, которая заняла призовое место на соревнованиях

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина разместила на личной странице в Instagram совместный снимок с дочерью Вероникой. Таким способом знаменитость презентовала новое достижение наследницы.

Дочь Снаткиной занимается художественной гимнастикой. 8-летняя спортсменка недавно приняли участие в очередных соревнованиях и выиграла серебро турнира.

Девочка позировала после награждения с родительницей. Вероника с пучком на голове и в синем гимнастическом купальнике с прозрачными вставками по бокам и крупными стразами обнимала маму.

Снаткина в белой рубашке с отложным воротничком тоже сделала на голове пучок.

«Моя гордость, мое сердечко, моя Вероника! Поздравляю тебя с прекрасным выступлением. Вижу твой колоссальный труд, твое стремление, твою волю к победе! Иди смело, сияй ярко! Я всегда рядом!», — написала Анна в комментариях под фото.

Поклонники Анны поздравили актрису и ее дочку с новой наградой:

«Сразу видно, доченька вся в маму: и талантик, и красатуля!», «Анечка, очень рада успехам Вероники», «Молодцы! Такие красотки».

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