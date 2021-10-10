Анна Снаткина похвасталась дочкой-гимнасткой, которая заняла призовое место на соревнованиях

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина разместила на личной странице в Instagram совместный снимок с дочерью Вероникой. Таким способом знаменитость презентовала новое достижение наследницы.
Дочь Снаткиной занимается художественной гимнастикой. 8-летняя спортсменка недавно приняли участие в очередных соревнованиях и выиграла серебро турнира.
Девочка позировала после награждения с родительницей. Вероника с пучком на голове и в синем гимнастическом купальнике с прозрачными вставками по бокам и крупными стразами обнимала маму.
Снаткина в белой рубашке с отложным воротничком тоже сделала на голове пучок.
«Моя гордость, мое сердечко, моя Вероника! Поздравляю тебя с прекрасным выступлением. Вижу твой колоссальный труд, твое стремление, твою волю к победе! Иди смело, сияй ярко! Я всегда рядом!», — написала Анна в комментариях под фото.
Поклонники Анны поздравили актрису и ее дочку с новой наградой:
«Сразу видно, доченька вся в маму: и талантик, и красатуля!», «Анечка, очень рада успехам Вероники», «Молодцы! Такие красотки».
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