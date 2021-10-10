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«Шикарная!»: Лопырева в кипельно-белом платье не побоялась обнажить свои «спелые дыньки» в декольте ниже груди

Звезда запечатлелась со своими приятелями в самом высоком небоскребе в мире.

«Шикарная!»: Лопырева в кипельно-белом платье не побоялась обнажить свои «спелые дыньки» в декольте ниже груди
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева проводит традиционные закрытые гала-ужины на русском фестивале «Матрешка» в Дубае. 18 октября он повторится вновь.

В преддверии этого события амбассадор ФИФА встретилась со своими единомышленниками в самом высоком небоскребе в мире Бурдж-Халифа. Собственно, именно здесь и пройдет светское элит-мероприятие.

Виктория Лопырева с приятелями. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева облачилась в кипельно-белое силуэтное платье с глубоким декольте, обнажившим практически половину ее «спелых дынек».

«Шикарная вы женщина!», «Роскошная!», «Секси!», «Грудь бомбическая», — восхитились люди в Сети, увидев звезду в таком секси-образе.

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