Как сейчас живет Леонид Куравлев
Видео
Как выбрать экошубу на зиму
Видео

«Мечта с детства»: Мария Солодар рассказала о муже и самой дорогой свадьбе года

Экс-участница шоу «Самый умный» стала одним из самых богатых блогеров в России.

«Мечта с детства»: Мария Солодар рассказала о муже и самой дорогой свадьбе года
Мария Солодар. Фото: Instagram.com/mariyasolodar

Недавно в Африке прошла самая дорогая свадьба года, которую организовали блогер Мария Солодар и бизнесмен Джоан из Франции. Бизнес-леди поделилась воспоминаниями о памятном дне.

Мария отметила, что давно мечтала побывать в Африке. Поэтому свадьба среди гуляющих зебр и львов стала невероятным подарком судьбы для блогера-миллионника.

«Когда я участвовала в передаче «Самый умный» с Тиной Канделаки, моей спецтемой был именно Ливингстон. Это то самое место, про которое я прочитала огромное количество литературы, и знаю о нем практически все. И когда я увидела воочию эту красоту, то подумала, что отметить свадьбу здесь — прекрасная идея», – призналась Мария.

Солодар рассказала, что познакомилась с будущим мужем в Дубае. Вначале Мария и Джоан были партнерами по бизнесу,  но потом их отношения перешли на новый уровень.

Отметим, на свадьбе Солодар были младший сын певицы Валерии с женой. Мария заявила, что считает Арсения хорошим другом. Именно поэтому Шульгины прилетели на праздник в Африку.

«Рада, что могу назвать ребят своими близкими друзьями. У Арсения потрясающая мудрая супруга Лиана, прекрасная маленькая дочь Селин. Кстати, на свадьбу он подарил мне сумку Celine — это был очень приятный и значимый для нашей дружбы жест», — рассказала Мария «СтарХит».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

богатые блогерыМария СолодарСамая дорогая свадьбасвадьба года