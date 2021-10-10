«Мечта с детства»: Мария Солодар рассказала о муже и самой дорогой свадьбе года

Недавно в Африке прошла самая дорогая свадьба года, которую организовали блогер Мария Солодар и бизнесмен Джоан из Франции. Бизнес-леди поделилась воспоминаниями о памятном дне.
Мария отметила, что давно мечтала побывать в Африке. Поэтому свадьба среди гуляющих зебр и львов стала невероятным подарком судьбы для блогера-миллионника.
«Когда я участвовала в передаче «Самый умный» с Тиной Канделаки, моей спецтемой был именно Ливингстон. Это то самое место, про которое я прочитала огромное количество литературы, и знаю о нем практически все. И когда я увидела воочию эту красоту, то подумала, что отметить свадьбу здесь — прекрасная идея», – призналась Мария.
Солодар рассказала, что познакомилась с будущим мужем в Дубае. Вначале Мария и Джоан были партнерами по бизнесу, но потом их отношения перешли на новый уровень.
Отметим, на свадьбе Солодар были младший сын певицы Валерии с женой. Мария заявила, что считает Арсения хорошим другом. Именно поэтому Шульгины прилетели на праздник в Африку.
«Рада, что могу назвать ребят своими близкими друзьями. У Арсения потрясающая мудрая супруга Лиана, прекрасная маленькая дочь Селин. Кстати, на свадьбу он подарил мне сумку Celine — это был очень приятный и значимый для нашей дружбы жест», — рассказала Мария «СтарХит».
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