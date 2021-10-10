«Мечта с детства»: Мария Солодар рассказала о муже и самой дорогой свадьбе года

Недавно в Африке прошла самая дорогая свадьба года, которую организовали блогер Мария Солодар и бизнесмен Джоан из Франции. Бизнес-леди поделилась воспоминаниями о памятном дне.

Мария отметила, что давно мечтала побывать в Африке. Поэтому свадьба среди гуляющих зебр и львов стала невероятным подарком судьбы для блогера-миллионника.

«Когда я участвовала в передаче «Самый умный» с Тиной Канделаки, моей спецтемой был именно Ливингстон. Это то самое место, про которое я прочитала огромное количество литературы, и знаю о нем практически все. И когда я увидела воочию эту красоту, то подумала, что отметить свадьбу здесь — прекрасная идея», – призналась Мария.

Солодар рассказала, что познакомилась с будущим мужем в Дубае. Вначале Мария и Джоан были партнерами по бизнесу, но потом их отношения перешли на новый уровень.

Отметим, на свадьбе Солодар были младший сын певицы Валерии с женой. Мария заявила, что считает Арсения хорошим другом. Именно поэтому Шульгины прилетели на праздник в Африку.

больше по теме Лиана Шульгина в монохромном образе позировала среди зебр Невестка Валерии подобрала трендовый аутфит для прогулки по Африке.