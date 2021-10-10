Как лесная нимфа: Наташа Королева в цветочном платье в пол устроила танцы в саду

У певицы поднялось настроение в теплые денечки, и она не смогла скрыть своей радости от поклонников.

Наташа Королева поделилась в личном блоге атмосферным видео, на котором она в образе лесной нимфы красиво танцует под собственный хит «Осень под ногами на подошве».

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Певица распустила волосы и вышла в сад босоногой, примерив платье макси в цветок на пуговицах. Звезда подчеркнула им талию и сверкнула ножками, играя длинной юбкой под музыку.

«Люблю осень, а вы?» — подписала она кадр.

«Красота и вы в этой осени прекрасны!», «Наташа, вы супер, осень вам к лицу», «Шикарная, красивая, милая, успешная Наташа», «Да я очень-очень люблю и любуюсь осенью. Наташа, вы в прекрасной форме, молодчина», — прокомментировали образ Королевой ее поклонники в Instagram.

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