«Парижанки»: Алеся Кафельникова показала маленькую дочь на прогулке во Франции

Модель стала мамой в 22 года.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся Кафельникова — полюбовалась своей дочерью Киарой на прогулке по Парижу.

В последнее время Кафельникова вместе с мужем и наследницей находится во Франции. Помимо рабочих проектов в модельном бизнесе, у знаменитости появились новые обязанности.

Не так давно Алеся стала мамой. У бывшей возлюбленной рэпера Pharaoh родилась дочь, которую назвали редким именем Киара. Отцом девочки является бизнесмен и экс-избранник актрисы Светланы Ходченковой — Георгий Петришин.

Алеся вышла с маленькой дочкой на прогулку по Парижу. Кафельникова нарядила малышку в розовой вязаный костюмчик и укрыла ее пледом такого же оттенка. На голове Киры был белоснежный чепчик.

«Парижанки», — подписала снимок Алеся.

Кафельникова в спортивном костюме и с небрежной прической появилась в столице Франции без косметики. Молодая мамочка с восхищением и нежностью смотрела на свою дочь, которая лежала на зеленом газоне.

Напомним, ранее певица Нюша рассекретила пол своего будущего малыша. Вместе с мужем Игорем Сивовым исполнительница организовала вечеринку, на которой гости и сама артистка узнали пол второго ребенка Нюши.

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