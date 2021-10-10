Забыла про макияж и прическу? Водянова без своих пятерых детей побывала на свидании с любимым мужем

Наталья Водянова — мама пятерых детей. И как бы не было сложно в это поверить, но это правда. У модели есть трое наследников от британского аристократа Джастина Портмана — Лукас, Нева и Виктор, а также двое отпрысков от французского бизнесмена Антуана Арно. В этих отношениях она родила сыновей: Максима и Романа.

Несмотря на свою звездность, Наталья Водянова может появиться с красавцем-мужем в ресторане без макияжа. Отсутствие косметики или растрепанная прическа модель совершенно не смущают. Она чувствует себя вполне комфортно в одежде, в которой она может раствориться в толпе. Ну а муж манекенщицу полностью поддерживает и любит ее за природную красоту, доброту и широту души.

«Лоб блестит, неряшливая укладка? Зато муж любит», «Одна из немногих моделей, чьи снимки в обычной жизни даже лучше, чем студийные», «Такая настоящая, никакого пафоса, стремления выглядеть лучше и богаче! За это Антуан ее полюбил», «Француз-то не ошибся в выборе невесты! У нас девушки самые лучшие, вон какую красотку отхватил», «Идеальная пара», — пишут фолловеры.

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