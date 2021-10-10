«Вкусно нереально!»: Мария Погребняк впервые попробовала лапшу быстрого приготовления

В последних Stories личного микроблога звездного продюсера Марии Погребняк появилось видео, в котором знаменитость впервые отведала лапши быстрого приготовления. Мария осталась в восторге.

Жена футболиста Павла Погребняка — девушка далеко не бедная. Модель следит за фигурой, поэтому правильно питается дома и в дорогих ресторанах. Рацион Погребняк настолько изыскан, что там нет места дешевым и вредным продуктам.

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Однако недавно Мария отведала лапши быстрого приготовления. Многодетная мамочка заварила лапшу и стала, причмокивая, наслаждаться едой. Оказалось, она впервые попробовала такое блюдо.

«Я никогда это не делала. Но все бывает в первый раз. Я теперь вас понимаю — это вкусно. Как это вкусно нереально!», — оценила Мария новый для нее продукт.

Напомним, ранее Мария Погребняк похвасталась тотально черным модным образом с пиджаком-оверсайз в сочетании с гламурными аксессуарами и обувью. Стилист оценила аутфит модели и рассказала, как сделать его более повседневным.

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