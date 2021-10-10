Платье-предатель: Кудрявцева не скрыла округлившегося животика после отпуска в Болгарии

Звезда отказалась на отдыхе от диеты и вдоволь побаловала себя кулинарными изысками.

Лера Кудрявцева вошла в состав жюри нового сезона проекта «Суперстар! Возвращение». За звание «суперстара» будут бороться десять артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и 00-е годы, сообщила пресс-служба канала.

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Кадрами со съемок проекта поделился в личном блоге Стас Костюшкин, который устроил танцы на шоу с Лерой Кудрявцевой, Машей Распутиной и Сергеем Соседовым. Ведущая недавно отдыхала со своей мамой в Болгарии, где предавалась гастрономическим удовольствиям, не отказывая себе ни в чем. Знаменитая блондинка, к примеру, каждый вечер баловала себя блинами с шоколадом и черникой. Она прекрасно осознавала, что поправится, но решила в отпуске позволить себе приятное.

На шоу Лера Кудрявцева появилась в облегающем розовом платье, которое не скрыло результата ее переедания – округлившегося животика. Впрочем, даже так любимица публики выглядела очаровательно.

К слову, ранее Александр Васильев советовал платье, которое отлично может спрятать выдающийся животик, мы об этом писали ранее.

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