Ни капли стеснения: Седокова в топе без лифчика поманила «лисьими носиками»

В эти дни Анна Седокова находится в США. На побережье океана она решила всерьез взяться за фигуру и показывает фанатам в инстаграм кадры из спортзала, а также окрестности Лос-Анджелеса.

На этот раз Анна решила порассуждать о психологии сильной личности и страхах. Певица отметила, что чем сильнее человек, тем у него больше страхов. Мыслями она поделилась, гуляя по набережной в черном топе без нижнего белья.

Напомним, несколько лет назад именно в США Седокова решила начать производство собственного бренда одежды. Минувшей зимой певица и теперь уже дизайнер открыла еще один магазин по продаже вещей в Москве.

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