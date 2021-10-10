«Еще поросль там покажи»: Бузова в трещащих стрингах сексуально обнажила «зону бикини»

Ольга Бузова — девушка яркая и запоминающаяся. Покинув проект «Дом-2» она сразу же с головой погрузилась в новые съемки для ТНТ с Михаилом Галустяном. Поклонники недоумевают, как при таком ритме и графике артистка успевает найти время на себя любимую. Даже поход на свидания, как считают фанаты, телеведущая должна прописывать в своем распорядке дня, чтобы успеть везде и всюду.

Однако надо признать, что Бузова мужским вниманием не обделена. И это объяснимо. Стоит только посмотреть на пляжные снимки звезды. Так, Ольга показывала, как в мокрых стрингах она сексапильно плескалась в бассейне, демонстрируя «зону бикини».

«Еще поросль там покажи», «Зачем так трусики высоко натягивать??», «Так хочется, чтобы Оленька нашла уже достойного мужчину и была счастлива с ним», «Все эти поездки, проекты, съемки, конечно, здорово! Но ей нужен просто рядом мужик, который будет ее любить и оберегать», «Может Дава вернется??», «Так я не поняла, у них с Давидом был роман?? Или это все пиар», «Шикарная фигурка, но трусы по швам трещат», — пишут фолловеры.

Напомним, что Ольга Бузова долгое время не комментировала разлад с блогером Давидом Манукяном. Однако позже светская львица намекнула, что шоумен был ей якобы неверен.

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