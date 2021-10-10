«Отчаянно нуждался в деньгах»: в Netflix переживают из-за слов принца Гарри

Герцоги Сассекские и стриминговый сервис заключили многомиллионную сделку в прошлом году.

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл заключили многомиллионную сделку с Netflix. Герцоги Сассекские обеспечили себе финансовое благополучие, правда, реализовывать идеи не спешат. Изначально стриминговый сервис заявлял, что пара будет работать над созданием докфильмов, мультфильмов и даже сериалов.

Ранее редактор Daily Mail Ричард Иден отмечал, что Гарри «немного смущен» после того, как подписал с компанией сделку. Он также предположил, что боссы Netflix «напуганы» заявлениями о том, что герцог пошел на сделку только потому, что «отчаянно нуждался в деньгах». Об этом пишет Express.

Добавим, ранее принц Гарри решил снимать докфильм для сервиса об играх для военных. Он является идейным вдохновителем соревнований, которые состоятся в следующем году в Шотландии.

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