Дженнифер Лопес показала, какой волшебной может быть пятая точка у женщин после 50-ти

Звезда не постеснялась появиться в свете в облегающих брюках и коротком топе.

В июле Дженнифер Лопес стукнуло 52 года, однако звезда выглядит так, будто ей только что исполнилось 30. Энергичная артистка обладает не только моложавым лицом, но и роскошным телом, восхищая подтянутостью, женственностью линий и объемами в нужных местах.

Ее пятая точка по-прежнему бодра и восхищает поклонников. В личном блоге Джей Ло в очередной раз решила похвастаться ею, выложив кадр с посещенного ею светского мероприятия.

Лопес фотограф запечатлел сзади, показав во всей красе ее пышные ягодицы. Что ж, таким формам могут позавидовать не только дамы мудрого возраста, но и совсем юные девушки.

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