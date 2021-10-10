«Это будет американская классика»: певица Слава озвучила стоимость ремонта в своем особняке

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что затеяла большой ремонт в своем особняке.

Строителям предстоит разломать двухэтажный особняк, в котором Славе приелся каждый угол. Там в будущем все будет по-другому.

«У меня будет свой спа, закрытый бассейн, банный комплекс и новый современный дом. Это будет очень дорого. Я вообще такая. У меня ничего дешево не получается. Пять миллионов долларов примерно потрачу. Это будет американская классика. Много свободного пространства и мягкие диваны. Будет огромный винный погреб». Певица Слава

Напомним, что певица Слава живет в гражданском браке с бизнесменом Анатолием Данилицким. У них есть совместная дочь Антонина.

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