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Тело-бомба! Пынзарь заворожила «ложбинкой греха» в прозрачном боди с эффектом обнаженки

Звезда «Дома-2» поделилась с фолловерами эротичным видеороликом.

Тело-бомба! Пынзарь заворожила «ложбинкой греха» в прозрачном боди с эффектом обнаженки
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь – девушка красивая во всех отношениях. Микроблог знаменитости, несмотря на ее статус замужней дамы и мамы двоих детей, всегда заполнен восторженными комментариями поклонников.

А после того, как блондинка выложила в Сеть эротичный ролик в прозрачном боди, ее аккаунт буквально взорвался от высказываний фолловеров. Даша выбрала модель нюдового оттенка с эффектном обнаженного тела, причем облегающего силуэта. И позировала перед камерой под знаменитый диалог из советского фильма «Служебный роман».

В какой-то момент Пынзарь очень сексуально наклоняется к своим ножкам, завораживая публику своей «ложбинкой греха». Именно так французы называют зону декольте у женщин за его чарующее воздействие.

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