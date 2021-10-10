«В моду вернулись суперстрашные шлепанцы»: как их носят осенью, показала Хромченко

То, что раньше казалось исключительно летней обувью с успехом теперь носится и в холода.

Шлепанцы больше не носят только летом, и уж тем более далеко не только на пляж. Осень – тоже неплохое время для этого вида обуви, если надеть ее с теплыми шерстяными носками.

И пусть вас не смущает немного нелепый вид такого комплекта – так наряжаться теперь модно. Об этом на шоу «Модный приговор» рассказала Эвелина Хромченко.

«Сезон вам подарит развлечение. Вернулись 2000-е, а вместе с ними вернулись суперстрашные шлепанцы», — поведала фэшн-эксперт Первого канала.

Она заметила, что шлепанцы клоги, массивные и очень похожие на бабушкины калоши, все еще актуальны. Поэтому носим «кроксы» с носками и пальто этой осенью смело. Они не обязательно могут быть резиновыми или пластиковыми, можно подобрать модели из кожи и меха, тем более он тоже очень актуален в сезоне.

К слову, мода на «стариковскую обувь» проявилась в этом сезоне еще в лоферах. В тренде «бабкины» и «дедкины» модели, об этом мы писали ранее.

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