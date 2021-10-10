Какие лоферы сейчас в моде, и чем «дедкин» вариант лучше «бабкиного», рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» заговорила об обувных трендах. И, в частности, об актуальных лоферах. Вслед за «жилетом деда», а также «сандалиями деда» в числе остро-актуальных направлений моды оказались «дедкины» и «бабкины» лоферы.

При этом стилист рекомендовала обратить внимание на «дедкин» вариант, который не выглядит столь массивно, как «бабкин», хотя именно его представили на подиуме проекта. Он отличается толстой и широкой подошвой, которая может увеличить размер ноги.

«Дедкин» вариант вам точно понравится больше! Это очень сухие лоферы на тонкой плоской подошве с очень небольшим, фактически ортопедическим каблучком, которые носили в 70-е. Они для нас понятны, они значительно более компактны, и они не будут увеличивать размер ноги», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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