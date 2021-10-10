«Все пилится между родственниками»: Лена Миро высказалась о наследстве Прохора Шаляпина

Ранее артист заявлял, что не будет претендовать на миллионы покойной жены.

В конце сентября Прохор Шаляпин стал вдовцом. Спустя всего два месяца после роскошной свадьбы с канадской миллионершей Татьяной Дэвис артист может претендовать на ее состояние. Правда, ранее он отмечал, что чужие деньги ему не нужны и бороться за наследство он не будет.

Блогер Лена Миро придерживается своей точки зрения.

«Адвокаты дают четкое определение: контракт – для развода и жизни, а наследство – это когда наоборот. Был брачный договор, не был – какая разница? Прошка до последнего переживал за жену. Следовательно, важно завещание, если оно, конечно, было. А если нет его, то все пилится между родственниками первой очереди — муж, дети, родители», — написала Миро.

Напомним, Татьяна Дэвис умерла в Лас-Вегасе от коронавируса. В Канаде у нее была сеть адвокатских контор, которые специализируются на семейном праве.

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