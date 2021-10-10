«Техника безопасности страдает»: Цискаридзе высказался о трагедии в Большом театре

В Большом театре произошла трагедия. Во время спектакля «Садко» под опустившейся двухтонной декорацией погиб актер Евгений Кулеш. Ему было 38 лет. Экс-премьер Большого Николай Цискаридзе узнал о случившемся почти сразу. Погибшего он знал, Евгений был мужем его коллеги.

«Все артисты в один голос твердят, что никакой вины погибшего на самом деле не было. Да, сейчас будут писать, мол, надо было идти налево, а он пошел направо, чуть ли не сам под конструкцию бросился… Вообще-то, по технике безопасности все должно быть иначе. Во время любой смены декораций сначала дается заглушка – занавес, который перекрывает все происходящее на сцене. Затем все артисты должны уйти, и только потом конструкции начинают двигаться. По правилам, этот процесс должен контролировать не только режиссер-постановщик, но и два дополнительных режиссера. Но в Большом техника безопасности, к сожалению, страдает», — цитирует Цискаридзе «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Евгений Кулеш хотел уволиться из театра незадолго до трагедии.

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