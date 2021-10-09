«Поддерживаем Илью и занимаемся»: Лиза Арзамасова показала, как восстанавливает фигуру после родов

Жена фигуриста Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова — разместила в личном микроблоге кадры с домашней тренировки. Примечательно, что занимается артистка с маленьким сыном вместо утяжелителей и гантель.

Арзамасова ответила на распространенный запрос в ее сообщениях от поклонников. Молодая мамочка объяснила, как приходит в форму после родов.

«Продуктивный и нежный вечер. Вы спрашиваете, как я восстанавливаюсь и прихожу в форму после родов. Вот так. Прямо сейчас вместе с Левушкой смотрим выпуск «Ледникового периода» на Первом канале, поддерживаем Илью и всю команду проекта и в это же самое время занимаемся спортом», — похвасталась Лиза.

«Умничка! Со временем он тяжелей будет, вообще супер силовая тренировка получится», «Любимая гантелька», «Молодец! Приобщение Льва к спорту», «Какая Вы классная! Отличный способ с удовольствием приходить в форму», «Спортивная идиллия!», — похвалили Лизу ее поклонники.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова пожелала своей коллеге Юлии Пересильд удачи в космической экспедиции.

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