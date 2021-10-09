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Тимати показал подросшего наследника, который начал разговаривать

16 октября Ратмиру Юнусову исполнится два года.

Тимати показал подросшего наследника, который начал разговаривать
Тимати. Фото: Instagram.com/timatiofficial

Бывший владелец музыкального лейбла Black Star Тимати запечатлел поездку с сыном на автомобиле. Артист провел выходной в компании детей.

Тимур Юнусов прокатил на своем внедорожнике сына Ратмира и дочь Алису. Примечательно,  что на прогулке с детьми певец похвастался первыми достижениями младшего наследника в ораторском мастерстве.

Напомним, прошло почти два года с появления в семье Юнусовых малыша Ратмира. Мальчик подрос и уже начал говорить.

«Поехали!», — воскликнул наследник шоумена.

Мама Ратика отмечает, что сын очень любит машины. Сама Анастасия Решетова с детства с автомобилями на ты.

Тимати тоже ценит машины и гонки. Поэтому и сын знаменитостей растет большим автолюбителем. Ратмир не против провести время с папой и сестренкой, разъезжая на Гелендвагене.

Напомним, ранее экс-возлюбленная Тимати — Анастасия Решетова — призналась, что чаще стала оставлять сына с его отцом. До этого модель даже не разрешала Тимуру Юнусову провести отпуск с мальчиком. Теперь Ратмир подрос, и Анастасия меньше беспокоится за ребенка.

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Анастасия РешетоваЗвездные детиРатмир Юнусовреальные родителиТимати