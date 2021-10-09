Как сейчас живет Леонид Куравлев
Видео
Как выбрать экошубу на зиму
Видео

Киркоров сравнил звезду «Шоумаскгоон» Анкудинову с молодой Зыкиной

18-летняя певица покорила сердце короля эстрады.

Киркоров сравнил звезду «Шоумаскгоон» Анкудинову с молодой Зыкиной
Победительница проекта НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова стала участницей «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Победительница проекта НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова стала участницей «Шоумаскгоон». В третьем выпуске 18-летняя певица исполнила народную песню «Ой, то не вечер», покорив приглашенного гостя Филиппа Киркорова своим вокалом.

«Вы самородок! Если бы я так пел в 18 лет, то здесь бы сейчас не сидел. Вы мне напоминаете молодую Людмилу Зыкину! Мое сердце принадлежит вам», — заявил Киркоров.

Кстати, Диана Анкудинова впервые убрала челку. Карина Кокс заметила, что такой имидж девушке очень идет.

Победительница проекта НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова стала участницей «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Победительница проекта НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова стала участницей «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Напомним, участниками проекта «Шоумаскгоон» стали Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Диана Анкудинова.

Каждую программу звезды будут петь и выставлять друг другу оценки от 2 до 9 баллов. Победит тот, кто наберет наибольшее количество очков.

Смотрите также:

Тэги

«Шоумаскгоон»Диана АнкудиноваЛюдмила ЗыкинаПроект "Шоумаскгоон"Филипп КиркоровФилипп Киркоров последние новостишоу «Шоумаскгоон»Шоумаскгоон