Киркоров сравнил звезду «Шоумаскгоон» Анкудинову с молодой Зыкиной

Победительница проекта НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова стала участницей «Шоумаскгоон». В третьем выпуске 18-летняя певица исполнила народную песню «Ой, то не вечер», покорив приглашенного гостя Филиппа Киркорова своим вокалом.

«Вы самородок! Если бы я так пел в 18 лет, то здесь бы сейчас не сидел. Вы мне напоминаете молодую Людмилу Зыкину! Мое сердце принадлежит вам», — заявил Киркоров.

Кстати, Диана Анкудинова впервые убрала челку. Карина Кокс заметила, что такой имидж девушке очень идет.

Напомним, участниками проекта «Шоумаскгоон» стали Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Диана Анкудинова.

Каждую программу звезды будут петь и выставлять друг другу оценки от 2 до 9 баллов. Победит тот, кто наберет наибольшее количество очков.

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