Леди Лиза и сэр Гарри: Максим Галкин показал сборы детей на день рождения друзей

В последних публикациях личного микроблога комика Максима Галкина появились кадры сборов его детей на праздник друзей. Гарри и Лиза принарядились и позировали для любимого папочки.
Лиза в пудровом костюме с укороченным пиджаком и юбочкой в складку напомнила поклонникам отца настоящую леди. Пуговицы с жемчужным покрытием украсили жакет Галкиной.
Алла Пугачева сделала дочери высокий хвост и надела молочное колечко на указательный пальчик.
Гарри же выбрал сливочный жакет-бомбер с рукавами в резинку и цветными манжетами. Галкин дополнил наряд белоснежной футболкой и темно-синими джинсами.
«Собрались сразу на два детских дня рождения к друзьям», — объяснил отец братика и сестрички Галкиных.
Поклонники двойняшек остались в восторге от нарядов повзрослевших детей:
«Лизавета — красотка нереальная! Гаррюша — джентельмен!», «Какой у Лизы красивый костюм!», «Стильные, красивые и умные детки», «Очаровашки», «Принцесса и принц из сказки».
Напомним, ранее Максим Галкин показал, как сын учил уроки в солнечный день в саду.
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