Леди Лиза и сэр Гарри: Максим Галкин показал сборы детей на день рождения друзей

Наследники артиста пойдут сразу на два праздника.

В последних публикациях личного микроблога комика Максима Галкина появились кадры сборов его детей на праздник друзей. Гарри и Лиза принарядились и позировали для любимого папочки.

Лиза в пудровом костюме с укороченным пиджаком и юбочкой в складку напомнила поклонникам отца настоящую леди. Пуговицы с жемчужным покрытием украсили жакет Галкиной.

Алла Пугачева сделала дочери высокий хвост и надела молочное колечко на указательный пальчик.

Гарри же выбрал сливочный жакет-бомбер с рукавами в резинку и цветными манжетами. Галкин дополнил наряд белоснежной футболкой и темно-синими джинсами.

«Собрались сразу на два детских дня рождения к друзьям», — объяснил отец братика и сестрички Галкиных.

Поклонники двойняшек остались в восторге от нарядов повзрослевших детей:

«Лизавета — красотка нереальная! Гаррюша — джентельмен!», «Какой у Лизы красивый костюм!», «Стильные, красивые и умные детки», «Очаровашки», «Принцесса и принц из сказки».

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как сын учил уроки в солнечный день в саду.

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