Нюша в силуэтном платье и джинсовке повеселилась на празднике в честь будущего сына

Певица Нюша устроила шумную вечеринку в честь будущего ребенка. Знаменитость в морковном платье с разрезом и молочной джинсовке узнала, что станет мамой мальчика.

Исполнительница собрала высокий хвост и выпустила две пряди у лица. Нюша отдала предпочтение эластичному мини-платью. Несмотря на беременность, артистка появилась на вечеринке на каблуках.

Во время праздника певица рассекретила пол будущего малыша. Оказалось, что у Нюши и Игоря Сивова будет мальчик.

На празднике было много гостей, в том числе певица Ханна с мужем Пашу и дочкой Адрианой.

Ханна облачилась в черные леггинсы и укороченную косуху в сочетании с грубыми ботинками. А Пашу выбрал оверсайзный пиджак и темные джинсы с рубашкой.

Малышка Адриана тоже была во всем черном, и только на голове девочки был красный бантик.

Напомним, ранее Ханна поделилась новой прической. Артистка показала, как быстро изменить имидж без похода в салон.

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