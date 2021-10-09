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Нюша в силуэтном платье и джинсовке повеселилась на празднике в честь будущего сына

Артистка организовала вечеринку, где рассекретила пол малыша.

Нюша в силуэтном платье и джинсовке повеселилась на празднике в честь будущего сына
Нюша. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша устроила шумную вечеринку в честь будущего ребенка. Знаменитость в морковном платье с разрезом и молочной джинсовке узнала, что станет мамой мальчика.

Исполнительница собрала высокий хвост и выпустила две пряди у лица. Нюша отдала предпочтение эластичному мини-платью. Несмотря на беременность, артистка появилась на вечеринке на каблуках.

Во время праздника певица рассекретила пол будущего малыша. Оказалось, что у Нюши и Игоря Сивова будет мальчик.

Нюша. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha
Нюша на празднике. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

На празднике было много гостей, в том числе певица Ханна с мужем Пашу и дочкой Адрианой.

Ханна облачилась в черные леггинсы и укороченную косуху в сочетании с грубыми ботинками. А Пашу выбрал оверсайзный пиджак и темные джинсы с рубашкой.

Малышка Адриана тоже была во всем черном, и только на голове девочки был красный бантик.

Ханна
Ханна с дочерью и мужем. Фото: Instagram.com/offi_hanna

Напомним, ранее Ханна поделилась новой прической. Артистка показала, как быстро изменить имидж без похода в салон.

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Звездные детиИгорь СивовНюшаПашупевица Ханнапол будущего ребенка