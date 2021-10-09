Киркоров предстал в «Шоумаскгоон» в яркой желтой шляпе и золотых кольцах

Король российской эстрады Филипп Киркоров стал приглашенным гостем в третьем выпуске популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». Певец признался, что рад снова видеть участников «Маски».
«Солнце зашло к нам в студию», — поприветствовал Филиппа Киркорова ведущий проекта Тимур Батрутдинов.
«Я такой счастливый, что снова вижу участников «Маски». А это значит, что шоу продолжается, пусть оно хоть немного и трансформировалось», — отметил артист.
Кстати, Киркоров предстал перед участниками «Шоумаскгоон» в костюме желто-черного цвета. А на каждом пальце правой руки у него были надеты золотые кольца.
Напомним, в проекте участвуют девять артистов. Сначала они выступают по очереди на сцене, а потом оценивают номера друг друга по шкале от 2 до 9 баллов. Победит тот, кто наберет наибольшее количество очков.
Пока по итогам двух выпусков лидирует Юлия Паршута. На последнем месте — Марк Тишман.
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