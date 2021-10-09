«Выручки стали падать»: Ханна рассказала, что чуть не потеряла бизнес в Майами

Певица четыре месяца платила зарплату около 300 тысяч рублей неработающему сотруднику.

В последних Stories личного микроблога исполнительница Ханна заявила, что стала жертвой мошенницы. Примечательно, что кража ее денег происходила в собственном салоне красоты в Майами.

Жена владельца лейбла Black Star Пашу заметила падение выручки в своем салоне в Америке. Однако из-за отсутствия визы Ханна не могла приехать и лично проконтролировать ситуацию в салоне.

Только спустя четыре месяца певица узнала, почему резко сократилась прибыль от ее бизнеса в Майами.

«В Майами за салонами следила моя знакомая-подруга, то есть не наемный сотрудник, а человек, которого я знала до открытия салона. Оказалось, она уже четыре месяца работает в другом салоне. При этом получала у меня зарплату», — заявила Ханна.

«Последние четыре месяца выручки стали падать и мастеров стало меньше. У меня просто шок», — призналась Ханна.

Напомним, ранее Ханна показала новую прическу, которую делает на небрежно завитых локонах. Исполнительница любит экспериментировать с внешностью и делится результатами преображения с поклонниками.

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