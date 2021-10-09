«Папин двойник»: Максим Галкин показал повзрослевшего сына Гарри в саду

В одной из последних публикаций личного микроблога Максима Галкина появилась свежая фотография наследника артиста. Гарри Галкин позировал для отца за выполнениям домашнего задания в саду.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина стараются прилежно учиться. Поэтому даже в выходные Гарри и Лизу можно найти за учебниками. Так, Максим подловил сына в саду.

Гарри в солнечную погоду вышел на улицу делать уроки. Но ради любимого родителя мальчик на минутку отвлекся от выполнения важных дел.

Наследник Галкина с восторгом указывал отцу на небо и натянул улыбку до ушей. Максим запечатлел Гарри и поделился позитивным фото с фолловерами.

«Хороших всем выходных!», — пожелали Максим и Гарри.

«Совсем взрослый уже», «Как солнечно у вас!», «Какой отличный парень», «Папин двойник», «Как детки быстро растут!», «Гарри такой большой уже», «Супер! Очень понравилось фото — заряжает позитивом», «Какой счастливый малыш», — написали поклонники семьи Галкина и Пугачевой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Максим Галкин запечатлел жену в гостях у Алины Редель. Аллы Пугачева предстала на дне рождения подруги в тотально черном образе с массивными украшениями.

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