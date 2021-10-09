«Как так можно?»: Пресняков и Забияка вызвали оторопь жюри в «Ледниковом периоде»

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выступает в новом сезоне популярного проекта «Ледниковый период» в паре с фигуристкой Натальей Забияко.

В первом выпуске жюри поставили участникам низкие оценки, однако во втором ребята удивили.

Почти все судьи присудили Преснякову и Забияке наивысший балл – 6.0. В новом сезоне такой похвалы пока никто не удосужился.

«Ты крутой! Я в шоке! Как так можно было?» — восторгал Илья Авербух.

Татьяна Навка заметила, что за неделю Никита очень прибавил. По ее словам, это колоссальный прогресс.

«Никита, ты рвешь шаблоны! Я горжусь тобой», — заявил Дмитрий Маликов.

Строгая Татьяна Тарасова тоже не удержалась от комплиментов.

«Это было круто! Я насладилась. Вы сумасшедшие и обалденные!» — заметила заслуженный тренер.

Общий балл Никиты Преснякова и Натальи Забияко — 11,96.

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