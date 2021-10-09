«Как так можно?»: Пресняков и Забияка вызвали оторопь жюри в «Ледниковом периоде»

В первом выпуске жюри поставили участникам низкие оценки, однако во втором ребята удивили.
Почти все судьи присудили Преснякову и Забияке наивысший балл – 6.0. В новом сезоне такой похвалы пока никто не удосужился.
«Ты крутой! Я в шоке! Как так можно было?» — восторгал Илья Авербух.
Татьяна Навка заметила, что за неделю Никита очень прибавил. По ее словам, это колоссальный прогресс.
«Никита, ты рвешь шаблоны! Я горжусь тобой», — заявил Дмитрий Маликов.
Строгая Татьяна Тарасова тоже не удержалась от комплиментов.
«Это было круто! Я насладилась. Вы сумасшедшие и обалденные!» — заметила заслуженный тренер.
Общий балл Никиты Преснякова и Натальи Забияко — 11,96.
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