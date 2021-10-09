«Как-то хоккейно все было»: Дава распек пару Бобровой и Запорожского в «Ледниковом периоде»

На Первом канале стартовал второй выпуск популярного проекта «Ледниковый период». Фигуристка Екатерина Боброва и актер Макар Запорожский на этот раз удивили судей под песню Crazy.

Находящему в жюри тиктокеру Давиду Манукяну номер пришелся не по вкусу. Он заявил, что паре не хватило «зажигалки».

«Как-то хоккейно все было. Под эту музыку вы должны сводить друг друга с ума, но я это не увидел», — начал Дава. «Какой ты строгий!» — заметил ведущий Алексей Ягудин. «Ну, а что? Я бы мог говорить сейчас, что все круто, но нет, — заявил Дава. – Мне хочется эмоций».

Ирина Слуцкая тоже раскритиковала выступление ребят. Она сказала, что Макар был очень скованным.

«Мне хотелось крикнуть ему: «Ну, выпрямись ты уже!».

В итоге пара Екатерины Бобровой и Макара Запорожкского получила 11,72 балла.

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